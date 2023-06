Lourdes Leon dice che la sua maledizione è che i ragazzi le piacciono troppo

(Di giovedì 1 giugno 2023)Ciccone si è raccontata nel corso di un’intervista al The Face, condividendo con i lettori alcuni dettagli sulla sua peggior ‘’: i. Dopo il debutto con Lock&Key nel 2022, Lolahol, il nome d’arte della cantante in erba, proprio in questi anni, ha deciso di seguire le orme della madre, Madonna, lanciandosi con successo nel mondo della musica. L’artista 26enne, tuttavia, non ha mai approfittato del legame con la popstar, costruendosi il proprio personaggio tutto da sola. “Direi che il mio peccato più grande sono i”, ha esordito la figlia d’arte nel corso dell’intervista di martedì 30 maggio 2023. “Sono come una, se puoi evitarli (uomini o donne in generale), ti consiglio di farlo, sono solo una distrazione”. La cantante si è ...

Spiccano nomi come Ck1 palace , realizzato dal regista e fotografo britannico Alasdair McLellan per Calvin Klein & Palace con la partecipazione di Willem Dafoe e, oltre a Jemima Kirke ...Estratto dell'articolo di www.leggo.itTale madre, tale figlia. È proprio così per, figlia della regina del pop Madonna. La cantante 26enne figlia d'arte ha ...Tale madre , tale figlia . È proprio così per, figlia della regina del pop Madonna . La cantante 26enne figlia d'arte ha pubblicato sui social alcuni scatti provocanti: lei si è messa a nudo, indossando una tuta trasparente , sopra ...

Lourdes Leon Ciccone, motociclista in micro shorts: la figlia di ... Stile e Trend Fanpage

Sono 270 i fashion film in concorso per questa nuova edizione che culminerà il 19 giugno con la cerimonia di premiazione. Tra le novità una piattaforma di streaming gratuito accessibile a tutti e l'ap ...Lourdes Leon Ciccone, la figlia di Madonna, è la cover girl di The Face Magazine: ha posato per un audace servizio fotografico (con un nuovo hair look) ...