losapevamotutte | sui social rabbia e dolore per l’omicidio di Giulia Tramontano

(Di giovedì 1 giugno 2023) “, lo abbiamo sempre saputo, dal primo momento in cui abbiamo letto la notizia”. Inizia così uno dei migliaia di tweet pubblicati in queste ore, accompagnato dall’hashtag, per gridare lae lo sconforto dopo gli omicidi die di Pierpaola Romano. “Non una singola donna che abbia pensato ad un epilogo diverso. E questo la dice veramente lunga su quanto ci sentiamo sicure noi donne in Italia. Che amarezza…”.

In queste ore intanto rimbalzasocial l'hashtag #. Migliaia di tweet moltiplicano lo sdegno e le riflessionidue femminicidi. Lo sapevamo tutte cosa 'Avevamo capito - scrive ..."Non è sorprendente, noi donne ci eravamo già arrivate. #". "Cari maschi, non siamo antipatiche, non ce la tiriamo, abbiamo solo paura, ora lo capite #". A poche ore dalla confessione del fidanzato di Giulia Tramontano, sul web esplode l'indginazione e balza in tendenza su Twitter l'hashtag #. Decine di commenti, ...Omicidio Giulia Tramontano, su twitter impazza l'hashtag #, non è solo un hashtag. È un movimento che sta nascendosocial, in particolare su Twitter, dopo l'omicidio di Giulia Tramontano, la ragazza di Senago incinta di sette mesi uccisa ...