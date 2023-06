L' orrore oltre l' orrore dell' assassinio di Giulia Tramontano

Leggi su panorama

(Di giovedì 1 giugno 2023) Va bene. Siamo assuefatti da notizie di cronaca orrorifiche. Forse non ci facciamo nemmeno più caso: le scorriamo con il polpastrello sullo smartphone e passiamo alla successiva. A volte ci soffermiamo solo sul titolo: guerra, governo, PNRR, disastri naturali, femminicidi. Soprattutto per questi ultimi, su cui tanto è stato scritto (e io per prima), la notizia non fa più scalpore: abbiamo persino perso la capacità di indignarci di fronte a un fenomeno talmente capillare che ha saturato l’opinione pubblica tracimando nel campo’ordinaria amministrazione. L’omicidio di Senago, però, riesce a scuotere il torpore del lettore distratto, per l’efferatezza e la dinamica. Ma soprattutto per le vittima, una ragazza giovane, 29 anni, bella, bellissima e, il suo bambino ormai prossimo alla nascita. Di fronte a quella foto in spiaggia di profilo, con la mano sinistra che ...