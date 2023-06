L' ora della violenza Eco-teppisti | la minaccia | inquietante promessa nelle chat

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 giugno 2023) Botte a chi non è come loro, cioè un eco-imbrattatore. L'ultima follia degli adepti di Ultima Generazione è incitare alla ribellione fisica contro chi non ne condivide le proteste. «Non lasciamo ai nostri oppressori il monopolio, loro non si fanno problemi a usarla su di noi», scrive W.F., molto attivo nel canale Telegram del gruppo ambientalista o presunto tale. W.F. lo scrive dopo che uno degli amministratori del canale ha ripubblicato il discorso del fisico Carlo Rovelli- tra gli animatori del concertone del primo maggio a Roma - che ha accusato il governo di «scelte che rischiano di distruggere le nostre vite», riferimento diretto alla guerra tra Russia e Ucraina. «I signoriguerra», ha tuonato Rovelli, «non hanno paura ad ammazzare migliaia di esseri umani. Voi non abbiate paura a imbrattare i muri». ...