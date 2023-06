I tifosi trascinanoche come un', in linea con il suo soprannome di Wave (, appunto, in inglese), aspetta poi avanza, generoso Davvero sorprendente il dato degli ace: l'argentino ne ...... Sonego - Humbert, Arnaldi - Shapovalov, Musetti - Shevchenko) e due nel femminile (Giorgi - Pegula ed Errani - Begu), in attesa che domani tornino in campo Sinner,e Zeppieri. Un'...Lo chiamano Wave,, e Andreaoggi ha davvero surfato sul mare rosso del Roland Garros. La sua vittoria da qualificato e n. 148 Atp contro il serbo Miomir Kecmanovic, n.37 del mondo e 31esima testa di ...

L'onda di Vavassori si infrange contro Olivieri SuperTennis

Non aveva mai giocato nemmeno un match nel circuito ATP prima di questo Roland Garros, Genaro Alberto Olivieri. Ma si ritrova al terzo turno ...Lo chiamano Wave, onda, e Andrea Vavassori oggi ha davvero surfato sul mare rosso del Roland Garros. La sua vittoria da qualificato e n. 148 Atp contro il serbo Miomir Kecmanovic, n.37 del mondo e 31e ...