“Locura” | fuori a mezzanotte il primo singolo di Clarissa Selassiè

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 1 giugno 2023) Esce alle ore 00:00 di oggi, giovedì 1° Giugno, il tormentone estivo “” di. I dettagli e lo spoiler inedito circa il video Si intitola “” ed è ildiin uscita nelle prossime ore su tutte le piattaforme digitali. Già dai primi secondi del brano – ancora inedito – ”” dimostra di avere tutti gli ingredienti per diventare uno dei tormentoni estivi del 2023: good vibes, sound da spiaggia, note che in un attimo tele trasportano chi le ascolta ai party più esclusivi di Los Angeles e Miami. E sono proprio le vibes racchiuse in “” che rendono il pezzo pop e in target con le moderne richieste di mercato della Z Generation. Siamo certi, però, che anche i ...