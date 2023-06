Lo stipendio delle lavoratrici mamme è la metà di quello delle colleghe senza figli

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 1 giugno 2023) Secondo la relazione annuale del 2022 della Banca d’Italia, a 15 anni dalla nascita di uno, le madriguadagnano circa ladelloche non hanno mai avuto bambini. I dati raccolti nel corso dell’indagine hanno dimostrato che, a parità di competenze e reddito iniziale, le donne che intraprendono la strada della maternità, avranno degli effetti negativi sulla propria retribuzione. Le cause sono molteplici e fanno riferimento alla necessità di diminuire il monte ore settimanale, passando a un tipo di contratto part–time per dedicare più tempo alla cura dei. Secondo Bankitalia, le cause principali di questo fenomeno, sarebbero riconducibili alla mancanza di servizi per l’infanzia: infatti, in quelle regioni ...