Lo scacchiere mediorientale e la sua dannazione storica

(Di giovedì 1 giugno 2023) Per capire da dove abbia potuto prendere le mosse l’incendio che dalla notte dei tempi dilaga periodicamente per poi ritornare a covare sotto la cenere nell’est del mondo, è opportuno andare indietro con la mente almeno fino ai primordi del cristianesimo. Basterà pensare a quanto accadde tra la popolazione di Israele e quelle degli stati vicini per averne una prima idea. Non è superfluo inoltre dare un ripasso alla “maledizione biblica” più volte chiamata in causa da ciascuna delle parti coinvolte. Osservato con gli occhi del tempo attuale, sembrerebbe che la cosiddetta maledizione appena richiamata possa avere lo stesso impatto reale delle profezie di Nostradamus. Compiendo un salto da Guinnes dai tempi appena ricordati fino all’ inizio del secolo scorso, è agevole verificare che sono stati in tanti a cimentarsi sull’argomento. Essi hanno preso spunto da angoli visuali diversi, tutti ...