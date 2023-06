LIVE Zeppieri-Ruud 3-6 | 2-6 | 6-4 | 5-5 | Roland Garros 2023 in DIRETTA | crampi per l’azzurro!

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAce tolto dal giudice di sedia, non si è ben capito il motivo. Ad ogni modo sta entrando il fisioterapista per capire le condizioni di, la sensazione è che siano solo. 15-40 Prima vincente! Accenno diper l’azzurro. 0-40 Dritto da campione distrettissimo, che roba! 0-30 Bellissimo rovescio stretto di, prova il lungolinea estremoche esce. 0-15 Doppio fallo. 5-5 Con un dritto SPAVENTOSO arriva il controbreak delCHE DRITTO HA TIRATO! 30-40 Scambio lungo in cuiha preso il controllo col dritto e a chiuso splendidamente dal centro! 30-30 Serve sul rovescio il norvegese. Risposta lunga. 15-30 Doppio fallo! ...