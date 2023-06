LIVE Zeppieri-Ruud 3-6 | 2-3 | Roland Garros 2023 in DIRETTA | break anche nel secondo set | tanti rimpianti per l’azzurro!

(Di giovedì 1 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Splendido dritto lungolinea di Giulio e rimane quindi nel set. 40-30 Stavolta il nastro da il punto a. 30-30 Grande coordinazione sullo smash per. 15-30 Buona risposta dinon riesce a organizzare il dritto Giulio. 15-15 Servizio e dritto. 0-15 Largo il dritto dell’azzurro che non deve disunirsi. 3-1 Lungo il rovescio, l’ennesimo nel game. Altre due pallenon sfruttate dall’azzurro. A-40 Prima a uscire e palla del 3-1. 40-40 Si ferma sul nastro il rovescio di. Errore grave. 40-A Lungo il dritto di. Quinta palla. 40-40 Niente da fare. Servizio e dritto. 30-40 Gratuito di dritto di. Altra chance! 30-30 Spinge ...

Ecco le gare da seguire in diretta:- Ruud ore 11:45 circa. Sinner - Altmaier ore 12:15 circa. Olivieri - Vavassori ore 14:15 circa. Rinderknech - Fritz ore 16:00 circa. Zverev - Molcan ore ..., Sinner, Vavassori tra gli uomini. Cocciaretto e Paolini tra le donne Il tabellone maschile US Open 2022 Il tabellone femminile US Open 2022Italia ancora protagonista a Parigi con gli incontri di 2° turno del Roland Garros. Sullo Chatrier tenta l'impresa Giulio, che affronta la testa di serie n°4 e finalista nel 2022, il norvegese Casper Ruud. Più tardi Sinner - Altmaier e Vavassori - Olivieri. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali 210 ...

LIVE Zeppieri-Ruud, Roland Garros 2023 in DIRETTA: si comincia alle 11.45 OA Sport

Vivi con noi la quinta giornata da Parigi con cinque azzurri protagonisti. Rune avanza senza giocare grazie al forfait di Monfils ...ROLAND GARROS - Il day 5 dello Slam parigino chiude il secondo turno con 5 azzurri impegnati: da Sinner a Zeppieri, da Vavassori a Paolini fino a Cocciaretto. Tra i big tornano la n° 1 del mondo, Iga ...