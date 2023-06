LIVE Zeppieri-Ruud 1-4 | Roland Garros 2023 in DIRETTA | break del norvegese

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-1 Smorzata di dritto in rete dell’azzurro. 40-15 Servizio e due dritti per chiudere. 30-15 Manovra molto benecon i soliti frulloni di dritto. 15-15 Palla addosso e rovescio in corridoio dell’azzurro. 0-15 Gratuito di dritto di. 3-1 Nastro azzurro! Ancora un gran punto dell’azzurro con due lungolinea splendidi di dritto conche si era difeso bene ma il back diè stato accolto dal nastro. A-40 Rovescio lungolinea in controbalzo splendido di. 40-40 Prima esterna, dritto dall’altro lato e facile volèe. 30-40 Gran passante stretto didi dritto. 30-30 Grande smash a rimbalzo dell’italiano dopo cheaveva alzato un gran recupero. 15-30 Servizio e dritto, ...