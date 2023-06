LIVE Zeppieri-Ruud 0-3 | Roland Garros 2023 in DIRETTA | break del norvegese

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Gran passante stretto didi dritto. 30-30 Grande smash a rimbalzo dell’italiano dopo cheaveva alzato un gran recupero. 15-30 Servizio e dritto, largo però. 15-15 Vincente di dritto in lungolinea. 0-15 Gratuito in lunghezza di. 3-0 In rete il rovescio di. Secondo turno di servizio tenuto annullando pallesu altrettanti giocati sin qui dalche consolida il vantaggio. A-40 Classico schema servizio a uscire e dritto in contropiede. 40-40 Bravoa non farsi sorprendere da una palla insidiosa molto bassa di. 40-A Mette peso col drittoe chiude col lungolinea. Palla. 40-40 ...