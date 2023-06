LIVE Vavassori-Olivieri 6-7 6-3 4-6 6-7 | Roland Garros 2023 in DIRETTA | finisce l’avventura dell’azzurro al secondo turno

(Di giovedì 1 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.00 La nostrasi chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata. 19.59 Per Ori si tratta del risultato più importante della carriera: il numero 231 del mondo sfiderà Holger Rune al terzo. 19.57 Purtroppo per il tennis maschile azzurro si chiude una giornata davvero negativa: dopo le sconfitte di Giulio Zeppieri con Casper Ruud e, soprattutto, la clamorosa uscita di scena di Jannik Sinner per mano di Daniel Altmaier, anche il torinese deve abbandonare Parigi. L’azzurro ha pagato la stanchezza accumulata negli scorsi giorni, commettendo un’infinità di gratuiti (54), più otto doppi falli. 6-7 GAME, SET AND MATCH! Va a segno con il lungolinea di dritto ...

16.56 - Sinner e Altmaier sono al tiebreak del quarto set! 16.55 - Non è partito bene, Olivieri è avanti 4 - 1 e servizio nel primo set 16.41 - E purtroppo non riesce a chiudere Jannik ...Olivieri -ore 14:15 circa. Rinderknech - Fritz ore 16:00 circa. Zverev - Molcan ore 20:15 circa. Il tabellone con tutti i risultati Partite in diretta Abbonati qui a Now - ...Infine terzo match (dalle ore 11) sul Campo 13 per Andrea, n.148 ATP, per la prima volta ...SCORE TABELLONE SINGOLARE MASCHILE TABELLONE DOPPIO MASCHILE QUALIFICAZIONI MASCHILI ORDINE DI ...

LIVE Vavassori-Olivieri, Roland Garros 2023 in DIRETTA: ghiotta chance per entrambi OA Sport

Il programma di oggi prevede in campo tre azzurri: Zeppieri, Sinner e Vavassori. Per le ragazze, ecco Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini. Live a partire dalle ore 10:30 ...ROLAND GARROS - Il day 5 dello Slam parigino chiude il secondo turno con 5 azzurri impegnati: da Sinner a Zeppieri, da Vavassori a Paolini fino a Cocciaretto. Tra i big tornano la n° 1 del mondo, Iga ...