LIVE Vavassori-Olivieri 6-7 6-3 4-6 6-6 | Roland Garros 2023 in DIRETTA | si va al tie-break!

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-5 Strepitoso il passante di rovescio incrociato dell’argentino. 2-4 Lungo il recupero in corsa dell’azzurro col dritto. 2-3 Si stampa sulla rete il rovescio di. 1-3 A segno con la volee alta di rovescio. 0-3 Prima vincente per l’argentino. 0-2 Largo il dritto didopo una buona risposta sui piedi dell’argentino. 0-1 Aggressivo sin dalla risposta, il quale va a bersaglio con lo smash. 6-6 GAME! Stecca con il rovescio l’azzurro, si va al tie-break come nel primo set! 40-0 Si stampa sulla rete la risposta di dritto dell’azzurro. 30-0 Corta la risposta di, l’argentino lo infila col dritto incrociato. 15-0 Si allarga il campocon il ...