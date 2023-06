LIVE Vavassori-Olivieri 6-7 6-3 4-6 3-2 | Roland Garros 2023 in DIRETTA | si seguono i servizi nel quarto set

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 GAME! Sbaglia la risposta l’argentino, altro gioco conquistato con molta fatica dall’azzurro che ha annullatou tre palle break a. AD-40o in kick, volee di dritto vincente dell’azzurro. 40-40 Annulla la palla breakcon la veronica. 40-AD Largo il dritto inside-out di, terzo break point per il tennista di Bragado. 40-40 Serve and volley vincente per. 40-AD Esce di poco l’attacco di dritto dell’azzurro, palla break. 40-40 N0n passa la contro smorzata dell’azzurro. AD-40 Largo il passante di rovescio di. 40-40 A segnocon il serve and volley sulla seconda, si va ai ...