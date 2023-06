LIVE Vavassori-Olivieri 0-1 | Roland Garros 2023 in DIRETTA | inizia il match sul campo 13

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Sbaglia il dritto in uscita dal servizio l’azzurro. 30-15 Altro punto rapido con il servizio conquistato da. 15-15 Buona prima a uscire dell’azzurro. 0-15 In rete il dritto di. 1-1 BREAK! Game disastroso per l’argentino: terzo errore consecutivo con il dritto, l’azzurro recupera lo svantaggio in un batter d’occhio. 0-40 In corridoio il dritto di, tre palle per il controbreak. 0-30 Altro grave errore commesso dall’argentino, questa volta col dritto. 0-15 Brutto rovescio giocato dain uscita dal servizio che si stampa in rete. 0-1 BREAK! Risponde bene l’argentino, sbaglia la volee col dritto l’azzurro che perde ...