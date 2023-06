LIVE – Torino-Treviglio 86-85 | gara-3 semifinale playoff Serie A2 2022 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 giugno 2023) Ilindi, sfida valida come-3 delladeidellaA2di basket. La formazione piemontese ha ottenuto unimportante già in-1, riuscendo a strappare il fattore ambientale ai lombardi. Il Gruppo Mascio, comunque, è riuscito a rifarsi in-2, ma ha ora la necessità di vincere una partita in trasferta tra le prossime due per riportare i discorsi qualificazione in equilibrio. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 1 giugno sul parquet del Pala Gianni Asti, con Sportface che vi fornirà unaggiornato in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI ...