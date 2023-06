LIVE Sinner-Altmaier | Roland Garros 2023 in DIRETTA | trappola tedesca Secondo match dalle 11 00

(Di giovedì 1 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, incontro delturno del tabellone principale maschile del. Ilostacolo sul cammino di Jannikè il tedesco Daniel, un avversario insidioso su terra battuta, seppur di una categoria inferiore rispetto al tennista altoatesino. Nel suod’esordioha dominato Alexandre Muller, avendo concesso al francese solamente sei giochi con il punteggio finale che è stato di 6-1, 6-4, 6-1 in meno di due ore. La versione dell’italiano vista fin qui a ...

I pensieri di tutti sono rivolti a giovedì, quando torneranno in campo cinque italiani: Giulio Zeppieri cercherà l'impresa contro Casper Ruud, Jannikdeve stare molto attento all'insidioso ...Stabili, Musetti e Berrettini, mentre Sonego perde tre posizioni. A Parigi Alcaraz, Medvedev ... L'aggiornamento del ranking prima del secondo Slam dell'anno (da domenica 28 maggio su ...... che fa decisamente meno paura rispetto alla sera di Roma in cui ha messo alle corde Jannik. ...SCORE TABELLONE SINGOLARE MASCHILE TABELLONE DOPPIO MASCHILE QUALIFICAZIONI MASCHILI ORDINE ...

Le partite di oggi al Roland Garros di tennis. In programma ci sono i match di cinque giocatori italiani per il secondo turno del secondo Slam del 2023. Sul campo centrale si partirà con il match tra ...