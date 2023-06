LIVE Sinner-Altmaier | Roland Garros 2023 in DIRETTA | tra qualche minuto inizia la partita

(Di giovedì 1 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.41 Anche Danielha vinto il primo match senza perdere alcun set. Il tedesco ha battuto due giorni fa Marc Andrea Huesler per 6-3, 6-4, 6-4. 12.38 Dopo la netta vittoria al primo turno torna in campoper l’incontro di secondo turno. Nell’esordio in questo torneo l’altoatesino ha avuto la meglio per 6-1, 6-4, 6-1 di Alexandre Muller. 12.35 Elena Rybakina batte Linda Noskova con un doppio 6-3 ed accede al terzo turno del. Trasul campo Suzanne Lenglen scenderanno in campoed. 11.54 Èto il programma sul campo Suzanne Lenglen con Elena Rybakina che ha conquistato per 6-3 il ...

