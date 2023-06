LIVE – Sinner-Altmaier 7-60 6-77 6-1 1-3 | secondo turno Roland Garros 2023 | RISULTATO in DIRETTA

13:48 - Buone notizie dagli altri campi:vince il primo set al tie - break su Altamaier (7 punti a 0), C occiaretto domina il primo set contro la svizzera Walter t (6 - 2) 13:26 - Poco da fare ...Jannikin campo nel 2° turno del Roland Garros: l'azzurro, ottava testa di serie, affronta il tedesco Daniel Altmaier, n°79 del ranking mondiale. Il match in diretta su Eurosport (210 e 211 del ...Janniktorna in campo al Roland Garros . Dopo la facile vittoria al debutto contro Muller, l'altoatesino sfida il tedesco Daniel Altmaier nel secondo turno. Segui la sfida in ...

LIVE Sinner-Altmaier, Roland Garros 2023 in DIRETTA: trappola tedesca. Secondo match dalle 11.00 OA Sport

A big day in the women’s draw also sees Ons Jabeur, Coco Gauff and other contenders take to the clay. Join Tom Davies. 14:47 Just as I’m signing off to do the camp run and grab some ...Iga Swiatek, Coco Gauff, Elena Rybakina and Ons Jabeur are all in action as the French Open second round continues at Roland Garros ...