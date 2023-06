LIVE Sinner-Altmaier | 7-6 | 6-7 | 6-1 Roland Garros 2023 in DIRETTA | l’azzurro vince il terzo set e ritorna avanti nel punteggio

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-1 Gioco esetva veloce nelset e tornanella partita. 40-30 Risposta profondissima giocata da, con la palla che non rimbalza benissimo e mette in difficoltà l’altoatesino. 40-15 ACE per l’italiano, che si guadagna 2 set point. 30-15 Termina in corridoio il dritto a sventaglio giocato dal tedesco. 15-15 Brutto errore con il dritto per, con la palla che termina in rete. 0-15 Si apre bene il campo, che però scende in ritardo a rete, giocando una brutta volee. 5-1 Gioco: grandissimo punto giocato dall’italiano, che manovra bene lo scambio e poi chiude a rete. Seconda di servizio. 30-40 ...