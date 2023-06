LIVE Sinner-Altmaier 7-6 | 6-7 | 6-1 | 6-7 | 5-6 Roland Garros in DIRETTA | il tedesco serve ancora per il match

(Di giovedì 1 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Non chiude lo smashe viene trafitto dal passante di diritto di, allucinante quello che stiamo vedendo. Quarto-point annullato. Seconda. A-40si inventa una assurda stop-volley sul passante di rovescio di. Altro let. Ace al centro, ma c’è il let. Quindi si rigioca il servizio. 40-40 Diritto vincente incrociato di, che ha annullato 3-point. Parità. 40-30 Doppio fallo. Seconda. 40-15 Lungo il diritto didopo un rovescio diche ha pizzicato la riga. 40-0 Servizio vincente. Siamo ai titoli di coda. 30-0 Servizio e diritto di. Quinon poteva ...

Servirà sotto 3 - 2 15.45 - Altmaier riprende fiducia e fa un break nel quarto set: 2 - 0 a suo favore 15.32 - SET- C'è stato un cambio di marcia di Janniknel terzo set. 6 - 1 a suo ...Jannikin campo nel 2° turno del Roland Garros: l'azzurro, ottava testa di serie, affronta il tedesco Daniel Altmaier, n°79 del ranking mondiale. Il match in diretta su Eurosport (210 e 211 del ...Janniktorna in campo al Roland Garros . Dopo la facile vittoria al debutto contro Muller, l'altoatesino sfida il tedesco Daniel Altmaier nel secondo turno. Segui la sfida in ...

Ranking Atp Live: Sinner vuole punti pesanti, Musetti "vede" il best. Ottimi scenari per gli italiani Tennis Fever

Il programma di oggi prevede in campo tre azzurri: Zeppieri, Sinner e Vavassori. Per le ragazze, ecco Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini. Live a partire dalle ore 10:30 ...Quando lo scambio si allunga è il tedesco ad avere il controllo della situazione: fino ad ora Altmaier ha conquistato 20 punti su 27 nel momento in cui lo sca ...