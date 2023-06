LIVE Sinner-Altmaier | 7-6 | 6-7 | 6-1 | 0-3 Roland Garros 2023 in DIRETTA | break di vantaggio per il tedesco nel quarto set

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Servizio al centro che apre il campo all’altoatesino, il quale poi chiude con un comodo dritto. 15-15 Strappa il movimento con il dritto dal centro del campo l’italiano, con la palla che termina in corridoio. 15-0 Servizio e smash a rimbalzo per. 3-0 GiocoACE del set per il. 40-30 Serve and volley per il, che chiude con una comoda volee di dritto dopo una buona prima ad uscire. 30-30 Spinge con il dritto, il quale prima stringe ilnell’angolo sinistro e poi lascia partire due accelerazioni lungolinea. 30-15 Terzo ACE del set per, che sta servendo benissimo in questo inizio di...