LIVE Sinner-Altmaier | 7-6 | 6-7 | 2-1 Roland Garros 2023 in DIRETTA | il tedesco vince il secondo set al tie-break

(Di giovedì 1 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Gioco: termina sul nastro il passante di rovescio di. 40-15 Serve and volley perche chiude con lo schiaffo al volo. 30-15 Ancora una volta costruisce bene il punto l’italiano, che però vanifica il tutto a rete con una volee troppo lunga. 30-0 Lascia andare il bracciogiocando un fantastico dritto sulla riga, procurandosi anche i complimenti dell’avversario. 15-0 Termina lungo il rovescio in top del, che sta usando molto questo colpo per allontanaredalla linea di fondo campo. 1-1 Gioco: si apre bene il campo il tennista teutonico, che poi chiude con una comoda volee. 40-0ACE dell’incontro per il ...

Ora in campo Jannikcontro Daniel Altmaier ed Elisabetta Cocciaretto 11:30 - Il secondo Slam della stagione, come di consueto sulla terra di Parigi, è giunto alla quinta giornata per allineare ...Jannikin campo nel 2° turno del Roland Garros: l'azzurro, ottava testa di serie, affronta il tedesco Daniel Altmaier, n°79 del ranking mondiale. Il match in diretta su Eurosport (210 e 211 del ...Janniktorna in campo al Roland Garros . Dopo la facile vittoria al debutto contro Muller, l'altoatesino sfida il tedesco Daniel Altmaier nel secondo turno. Segui la sfida in ...

Il programma di oggi prevede in campo tre azzurri: Zeppieri, Sinner e Vavassori. Per le ragazze, ecco Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini. Live a partire dalle ore 10:30 ...L'altoatesino, che ha debuttato con una facile vittoria su Muller, sfida il tedesco numero 79 del ranking Atp al secondo turno ...