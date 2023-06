LIVE Sinner-Altmaier | 7-6 | 3-4 Roland Garros 2023 in DIRETTA | si segue l’andamento dei servizi nel secondo set

(Di giovedì 1 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Chiude con ilsmash, dopo che non era riuscito ad essere definitivo con il primo. 4-3 Gioco: con una buona prima ad uscire il tedesco chiude questo game. 40-15 Brutto dritto giocato dal centro del campo da, che colpisce la palla troppo alta e non trova il giusto tempo. Seconda dio. 30-15 Termina di poco largo il dritto dell’italiano, il quale era riuscito a ribaltare lo scambio con un profondissimo lob. 15-15 Molto profondo il dritto piatto di, il quale mette in difficoltà il rovescio del tedesco. 15-0 Fantastico punto giocato da, che prima lavora la palla sulla diagonale sinistra, poi lascia andare il braccio con uno splendido ...

Ora in campo Jannikcontro Daniel Altmaier ed Elisabetta Cocciaretto 11:30 - Il secondo Slam della stagione, come di consueto sulla terra di Parigi, è giunto alla quinta giornata per allineare ...Jannikin campo nel 2° turno del Roland Garros: l'azzurro, ottava testa di serie, affronta il tedesco Daniel Altmaier, n°79 del ranking mondiale. Il match in diretta su Eurosport (210 e 211 del ...Janniktorna in campo al Roland Garros . Dopo la facile vittoria al debutto contro Muller, l'altoatesino sfida il tedesco Daniel Altmaier nel secondo turno. Segui la sfida in ...

Il programma di oggi prevede in campo tre azzurri: Zeppieri, Sinner e Vavassori. Per le ragazze, ecco Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini. Live a partire dalle ore 10:30 ...L'altoatesino, che ha debuttato con una facile vittoria su Muller, sfida il tedesco numero 79 del ranking Atp al secondo turno ...