LIVE Sinner-Altmaier | 5-5 Roland Garros 2023 in DIRETTA | si entra nelle fasi calde del set

(Di giovedì 1 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Ottima prima al centro di, con la risposta che non arriva neppure alla rete. 0-15 Ribalta bene lo scambio il tedesco, che grazie ad un paio di dritti profondissimi ha recuperato campo, invertendo la tendenza. 5-5 Gioco: lavora la palla il tedesco da fondo campo, per poi crearsi la possibilità di cambiare lungolinea e chiudere il punto. 40-30 Ottima prima al centro per il tedesco, che poi chiude con un comodo smash. 30-30 Secondo doppio fallo dell’incontro. Seconda di servizio. 30-15 Errore gratuito da parte di, con il dritto a campo aperto che termina in rete. 30-0 Buon attacco di, ma il tedesco si inventa un fantastico passante di rovescio su cui non può arrivare l’azzurro. 15-0 Prima al centro di ...

Zeppieri,, Vavassori tra gli uomini. Cocciaretto e Paolini tra le donne Il tabellone maschile US Open 2022 Il tabellone femminile US Open 2022Jannikin campo nel 2° turno del Roland Garros: l'azzurro, ottava testa di serie, affronta il tedesco Daniel Altmaier, n°79 del ranking mondiale. Il match in diretta su Eurosport (210 e 211 del ...Janniktorna in campo al Roland Garros . Dopo la facile vittoria al debutto contro Muller, l'altoatesino sfida il tedesco Daniel Altmaier nel secondo turno. Segui la sfida in ...

LIVE Sinner-Altmaier, Roland Garros 2023 in DIRETTA: trappola tedesca. Secondo match dalle 11.00 OA Sport

Jannik Sinner torna in campo al Roland Garros. Dopo la facile vittoria al debutto contro Muller, l'altoatesino sfida il tedesco Daniel Altmaier nel secondo turno. Segui la sfida in diretta.Jannik Sinner in campo nel 2° turno del Roland Garros: l'azzurro, ottava testa di serie, affronta il tedesco Daniel Altmaier, n°79 del ranking mondiale. Il match in diretta su Eurosport (210 e 211 del ...