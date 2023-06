LIVE – Sinner-Altmaier 3-4 | secondo turno Roland Garros 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di giovedì 1 giugno 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel(terra battuta). Entrambi hanno potuto beneficiare di un esordio agevole nella capitale francese. L’altoatesino ha sconfitto il padrone di casa Alexandre Muller mentre il tedesco ha prevalso nei confronti del mancino svizzero Marc-Andrea Huesler.è il maggiore indiziato per accedere al terzo, dove eventualmente troverebbe uno tra il finlandese Emil Ruusuvuori oppure il bulgaro Grigor Dimitrov. Il match, tuttavia, non sarà così semplice per. L’avversario, infatti, è un osso molto duro sul rosso. Nel 2020 riuscì a spingersi fino agli ottavi di finale su ...

Jannikin campo nel 2° turno del Roland Garros: l'azzurro, ottava testa di serie, affronta il tedesco Daniel Altmaier, n°79 del ranking mondiale. Il match in diretta su Eurosport (210 e 211 del ...Janniktorna in campo al Roland Garros . Dopo la facile vittoria al debutto contro Muller, l'altoatesino sfida il tedesco Daniel Altmaier nel secondo turno. Segui la sfida in ...- Altmaier ore 12:15 circa. Olivieri - Vavassori ore 14:15 circa. Rinderknech - Fritz ore 16:00 circa. Zverev - Molcan ore 20:15 circa. Il tabellone con tutti i risultati Partite in diretta ...

LIVE Sinner-Altmaier, Roland Garros 2023 in DIRETTA: trappola tedesca. Secondo match dalle 11.00 OA Sport

Jannik Sinner torna in campo al Roland Garros. Dopo la facile vittoria al debutto contro Muller, l'altoatesino sfida il tedesco Daniel Altmaier nel secondo turno. Segui la sfida in diretta.Jannik Sinner in campo nel 2° turno del Roland Garros: l'azzurro, ottava testa di serie, affronta il tedesco Daniel Altmaier, n°79 del ranking mondiale. Il match in diretta su Eurosport (210 e 211 del ...