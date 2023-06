LIVE Sinner-Altmaier | 3-4 Roland Garros 2023 in DIRETTA | break di vantaggio per il tedesco

(Di giovedì 1 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-40 Tenta nuovamente il rovescio lungolinea, ma questa volta non colpisce bene la palla che termina lunga. 15-30 Ottimo scambio giocato da, che riesce a comandare lo scambio trovando molta profondità con i colpi, guadagnando centimetri colpo dopo colpo. 15-15 Lavora molto la risposta l’italiano sul rovescio dell’avversario, che non trova la giusta distanza dalla palla. 15-0 Ancora una volta rimane colpo il rovescio di, conche ancora una esce dallo scambio con un’ottima soluzione lungolinea. In questo inizio di partita ilha messo in campo il 71% di prime palle, vincendo 9 punti su 10 con la prima e 3 su 4 sulla seconda 4-3: termina lungo ...

Jannikin campo nel 2° turno del Roland Garros: l'azzurro, ottava testa di serie, affronta il tedesco Daniel Altmaier, n°79 del ranking mondiale. Il match in diretta su Eurosport (210 e 211 del ...Janniktorna in campo al Roland Garros . Dopo la facile vittoria al debutto contro Muller, l'altoatesino sfida il tedesco Daniel Altmaier nel secondo turno. Segui la sfida in ...- Altmaier ore 12:15 circa. Olivieri - Vavassori ore 14:15 circa. Rinderknech - Fritz ore 16:00 circa. Zverev - Molcan ore 20:15 circa. Il tabellone con tutti i risultati Partite in diretta ...

LIVE Sinner-Altmaier, Roland Garros 2023 in DIRETTA: trappola tedesca. Secondo match dalle 11.00 OA Sport

Jannik Sinner torna in campo al Roland Garros. Dopo la facile vittoria al debutto contro Muller, l'altoatesino sfida il tedesco Daniel Altmaier nel secondo turno. Segui la sfida in diretta.Jannik Sinner in campo nel 2° turno del Roland Garros: l'azzurro, ottava testa di serie, affronta il tedesco Daniel Altmaier, n°79 del ranking mondiale. Il match in diretta su Eurosport (210 e 211 del ...