LIVE Sinner-Altmaier | 3-2 Roland Garros 2023 in DIRETTA | si segue il servizio in questo avvio di partita

(Di giovedì 1 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 La risposta di rovescio diricade di poco oltre la riga di fondo campo. 15-0 Termina in corridoio il dritto dell’altoatesino, mosso bene dall’avversario. 3-2 Giocoad uscire, dritto dal lato opposto e smash a chiudere il game per l’azzurro. 40-15 Buon kick ad uscire dell’italiano, su cui non riesce a rispondere in campo. 30-15 Ottima prima al centro per, che poi chiude con il dritto dal centro del campo. 15-15 La risposta di rovescio ditermina fuori anche dal corridoio. 0-15 Il dritto del tedesco ricade sugli ultimi centimetri di campo, colpisce la riga e schizza via, mettendo in difficoltà il dritto di. 2-2 Gioco ...

Jannikin campo nel 2° turno del Roland Garros: l'azzurro, ottava testa di serie, affronta il tedesco Daniel Altmaier, n°79 del ranking mondiale. Il match in diretta su Eurosport (210 e 211 del ...Janniktorna in campo al Roland Garros . Dopo la facile vittoria al debutto contro Muller, l'altoatesino sfida il tedesco Daniel Altmaier nel secondo turno. Segui la sfida in ...- Altmaier ore 12:15 circa. Olivieri - Vavassori ore 14:15 circa. Rinderknech - Fritz ore 16:00 circa. Zverev - Molcan ore 20:15 circa. Il tabellone con tutti i risultati Partite in diretta ...

