LIVE Italia-Polonia | Nations League volley femminile in DIRETTA | si alza l’asticella per le azzurre

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:49 Debutto complicato anche per la, che si è imposta solo 15-13 al tie-break contro il Canada di un Alexa Gray da 37 punti. 15:46 Il debutto per Sylla e compagne non è stato semplice, nella prima giornata è arrivata una vittoria al tie-break contro la Thailandia, dopo aver annullato ben 6 set-point. 15:43 Ad Antalya (Turchia) il cammino delleentra nel vivo contro l’osticadi Stysiak e Lavarini. 15:40 Buon pomeriggio e benvenuti alladi, match valido per la terza giornata delladi2023. Amici ed amiche di OA Sport, buon pomeriggio e ...