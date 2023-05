LIVE – Italia-Inghilterra 2-1 | Mondiale Under 20 2023 DIRETTA

(Di giovedì 1 giugno 2023) Alle 23:00 di mercoledì 31 maggiosi affronteranno in occasione dell’ottavo di finale del20 di calcio. La gara, valevole per il primo turno della competizione argentina, metterà di fronte gli azzurrini di Carmine Nunziata contro i britannici. della seconda giornata del20 di calcio. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. DOVE SEGUIRE IL MATCH RISULTATI E CLASSIFICA PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O PREMERE F52-1 (8? Baldanzi, 24? Devine, 87? rig. Casadei) 90? + 5? – Ancora cambi per gli azzurri, sarà un recupero lunghissimo. 90? – Inizia il recupero. 87? – ...

LIVE Italia-Inghilterra 1-1, Mondiali U20 in DIRETTA: inizia il secondo tempo! OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46' Inizia il secondo tempo! 23.50 Italia che gioca bene e trova il vantaggio con Baldanzi, ma poi l'Inghilterra conquista il pareggio con Devine, ripresa che ...La ricerca di "D Live streamingWWW,RT33,TOPmã sb77t s trc tip bóng r nSòng bc Croatiaÿsòng bckhe màu hngT l cuc MauritiusÚBaccarat Kazakhstanvut biêntrang web gii thiu sòng bc ...