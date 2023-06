LIVE Dinamo Sassari-Olimpia Milano 8-13 | Serie A basket 2023 in DIRETTA | EA7 già partita col turbo

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-15 Ancora tiro in corsa a segno per Voigtmann, già 7 per il tedesco. 8-13 Stephens! Da rimbalzo in attacco stavolta ci pensa lui. 6-13 Grande partenza di Bendzius da rimbalzo in attacco di Stephens, arriva l’appoggio dopo che lui stesso aveva sbagliato da tre. 4-13 In corsa Voigtmann, arriva il timeout chiamato da Piero Bucchi. 4-11 Appoggio a canestro di Stephens. 2-11 Prontissima la risposta di Napier, che segna dall’arco. 2-8 Primi due punti di, li trova Dowe in solitaria dai sei metri. Sono passati 2’30”. 0-8 MELLI! Con la schiacciata a battere la difesa sulla gran palla di Baron. 0-6 Si organizza per andare dentro Napier, trova il canestro e trova anche il fallo, realizzando l’aggiuntivo. 0-3 Subito da tre Voigtmann. SI PARTE! 21:00 Un minuto di silenzio, anche facile da capire ...