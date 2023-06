LIVE Dinamo Sassari-Olimpia Milano 59-82 | Serie A basket 2023 in DIRETTA | EA7 dilagante | finale ormai a 5 minuti

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA61-86 Vola a schiacciare Hall. Fischi del PalaSerradimigni, difficile capire (o forse no) all’indirizzo di chi. 61-84 Dai sei metri Melli. 61-82 Treier dalla media. Ultimi 5. 59-82 Melli dalla media, Bucchi chiama timeout se non altro per dire ai suoi: “Se usciamo, almeno facciamolo con dignità”. 59-80 Altra tripla, questa è di Shields. 59-77 A segno Robinson. 57-77 Dowe tenta di far fare sfondamento a Voigtmann, non ci riesce, il tedesco arriva fino in fondo, il 5 diprotesta e rischia il tecnico. 57-75 3/3 Napier. Altro triplo giro in lunetta per Napier, stavolta è Dowe a causarlo. 57-72 Realizza l’aggiuntivo Diop. 56-72 Hines finisce addosso a Diop che realizza dalla media, potenziale gioco da tre. 54-72 3/3 Napier. Robinson colpisce da dietro Napier mentre ...