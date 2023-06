LIVE Dinamo Sassari-Olimpia Milano 16-22 | Serie A basket 2023 in DIRETTA | EA7 sulle ali di Napier | il Banco regge con Stephens

(Di giovedì 1 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA24-28 Da tre Treier! Esi riavvicina. 21-28 Finta di partenza di Shields che poi fa ben altro, sono due comodi. 21-26 Ottima la penetrazione dal lato sinistro di Kruslin, costretto al timeout Messina. 19-26 Realizza l’aggiuntivo Dowe. 18-26 Dowe cerca e trova la penetrazione centrale: potenziale gioco da tre. 16-26 Ancora appoggio di Voigtmann, tra i più rivitalizzati di questa fase di stagione. Treier riesce a ottenere di furbizia il fallo in attacco di Ricci mettendosi sulla traiettoria della partenza del 17 milanese, che sfonda. 16-24 Hines a rimbalzo in attacco entra di foga nel pitturato e appoggia al vetro battendo Diop. Inizia il secondo quarto. TOP SCORER –7;9 Sbaglia da metà ...

LIVE Dinamo Sassari-Olimpia Milano, Serie A basket 2023 in DIRETTA: gara-3 decisiva o si allungherà la serie OA Sport

Dopo lo scampato pericolo in gara-2 grazie alla magistrale prestazione di Gigi Datome l'Olimpia Milano cerca la vittoria che chiuda la serie, permettendole così di partecipare per la ...Dopo due giorni di riposo – per consentire anche gli spostamenti delle due squadre – va in scena oggi giovedì 1° Giugno gara-3 delle semifinali dei playoff della Serie A di basket 2023 tra la Dinamo S ...