LIVE Dinamo Sassari-Olimpia Milano 0-0 | Serie A basket 2023 in DIRETTA | si parte!

(Di giovedì 1 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-6 Si organizza per andare dentro Napier, trova il canestro e trova anche il fallo, realizzando l’aggiuntivo. 0-3 Subito da tre Voigtmann. SI21:00 Un minuto di silenzio, anche facile da capire il motivo. 20:57 Siamo pronti per vivere questa gara-3! 20:54 In corso la presentazione delle due squadre, seguita dall’inno nazionale. 20:51 E proprio a proposito di mercato, poche decine di minuti fa è arrivata l’ufficialità, proprio in uscita da Varese, dell’approdo di Paolo Galbiati a Trento quale nuovo capo allenatore. 20:48 Poco più di dieci minuti alle emozioni di questa gara-3! 20:45 Non di solo campo si parla al momento: perè da stamattina che si narra di un potenziale accordo triennale in arrivo con Guglielmo Caruso, uno dei fari di Varese nella stagione che, ...