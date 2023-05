L’Italia illumina i Mondiali Under 20 | Casadei e compagni stendono l’Inghilterra | si vola ai quarti

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 giugno 2023)ha sconfittoper 2-1 e si è qualificata aidi finale dei20. Gli azzurri si sono imposti allo Stadio Diego Armando Maradona di La Plata (Argentina) in quello che è sempre una grande classica del calcio internazionale, a qualsiasi livello si disputi, e si sono così guadagnati il diritto di proseguire la propria avventura in questa rassegna iridata. I ragazzi del CT Carmine Nunziata affronteranno la Colombia, oggi capace di asfaltare la Slovacchia per 5-1, nel match in programma sabato 3 giugno alle ore 23.00. A risolvere la contesa è stato il calcio di rigore trasformato dal capitano Gianlucaall’87mo minuto, dopo che Tommaso Baldanzi aveva portato in vantaggio la nostra Nazionale all’ottavo minuto prima del pareggio di Devine al 24?. ...