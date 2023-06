Lipsia | UFFICIALE | blindato Dani Olmo

Eberl (attualmente ds al) era il favorito a diventare l'uomo mercato del Bayern già 6 anni fa, per sostituire Sammer, ma rifiutò l'offerta per continuare il lavoro al Borussia Moenchengladbach,...Tuttavia, per tutte queste operazioni si attende la conferma. Riguardo a Strootman ...Haps 29 Difensore Venezia Prestito con diritto di riscatto 30 giugno 2026 Martinez 24 Portiere......Salihamidzic (ANSAFoto) - Calciomercato.itLa scorsa settimana la squadra di Tuchel sembrava aver consegnato la Bundesliga nelle mani del Borussia Dortmund con la sconfitta interna contro il. ...

UFFICIALE: Dani Olmo-Lipsia, ancora avanti. Arriva il rinnovo del trequartista TUTTO mercato WEB

I numeri adesso sono ufficiali. La Juventus sarebbe fuori dalla 'lista': tutti i dettagli svelati direttamente.Cacciati Kahn e Salihamidzic, torna il grande ex che affiancherà il nuovo a.d. Dreesen. Più poteri a Hoeness, mentre dal Lipsia dovrebbe arrivare il direttore sportivo designato ...