(Di giovedì 1 giugno 2023) Risale al governo Conte la norma sullo scudo erariale per il Pnrr, poi prorogata dal govenro Draghi. Chi oggi tuona contro la proroga del governo Meloni, ieri la firmava in consiglio dei Ministri

Zingaretti, Gentiloni e gli altri maschiettihanno capito. È un', certo. Un modo per deresponsabilizzarsi al pari della retorica del campo largo. Retorica tipica di una fase in cui la ...Leggi anche La mappa del potere a 5 Stelle: Conte pigliatutto, s'indigna in piazza e in privato lottizza Le lamentele poco credibili di grillini e. Conte e Ruotolo uniti dall'nella ...... l'ex deputato pd Pierluigi Mantini nominato super consulente giuridico per 154 mila euro Silvia Scozzese vicesindaco Pd di Roma nominata alle relazioni istituzionali a 48 mila euro, laPaola ...

L'ipocrisia di Dem e grillini che difendono la Corte dei Conti ilGiornale.it

Risale al governo Conte la norma sullo scudo erariale per il Pnrr, poi prorogata dal govenro Draghi. Chi oggi tuona contro la proroga del governo Meloni, ieri la firmava in consiglio dei Ministri ...(ASI) Roma – “La sinistra ha una soluzione per ogni problema, così ama far credere. Si scorda, però, che ha espresso per 10 anni degli ultimi 12 il ministro dell’Università.