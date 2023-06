L’Inter punta ancora su Lukaku Marotta sogna Nacho e due italiani – SM

Leggi su inter-news

(Di giovedì 1 giugno 2023) Tra il desiderio di prolungare la permanenza dia quello di rinforzare la rosa con, passando per la volontà di inserire altrinel gruppo Inter. Queste le ultime mosse diriportate da Sportmediaset. CALCIOMERCATO – Giuseppepensa alle mosse da mettere in atto per la prossima finestra di mercato del. Secondo Sportmediaset fra le volontà dell’Amministratore Delegato nerazzurro c’è sicuramente quella di trattenere Romeluin rosa per un’altra stagione (vedi articolo). Il club interista, dunque, tenterà di rinegoziare col Chelsea la permanenza a Milano dell’attaccante belga. A questo si aggiunge il desiderio dizzare la rosa, aggiungendo al gruppo di Simone Inzaghi anche Giorgio Scalvini e Davide ...