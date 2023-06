"Lingue retrattili". Travaglio sferza i sostenitori della Schlein

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il direttore del Fatto si scaglia contro gli "ammiratori"e la stampa di sinistra: "I giornaloni che per tre mesi l'avevano pompata, già la scaricano col classico calcio dell'asino"

Lingue retrattili Il Fatto Quotidiano

Il direttore del Fatto si scaglia contro gli "ammiratori" della Schlein e la stampa di sinistra: "I giornaloni che per tre mesi l'avevano pompata, già la scaricano col classico calcio dell'asino" ...Abbiamo sempre tifato per Schlein, da ben prima che diventasse segretaria Pd. Ma un vero amico quando l’altro sbaglia glielo dice: infatti l’avevamo avvisata che, a fingersi morto per sopravvivere, ba ...