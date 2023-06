L’incontro tra le due donne | la fuga di Impagnatiello e il Whatsapp finto | le ultime ore di Giulia e del suo killer

Leggi su tpi

(Di giovedì 1 giugno 2023) OmicidioTramontano, cosa è successo nelleoretra le dueche hanno scoperto di essere state ingannate dallo stesso uomo, ladi Alessandro, l’omicidio e uninviato alla madre della vittima: sono ledrammatiche diTramontano, uccisa senza pietà da colui che in realtà avrebbe dovuto proteggerla, ovvero il suo compagno. L’uomo, che ha confessato il delitto portando gli investigatori sul luogo dove aveva occultato il cadavere, per più di un anno ha tenuto in piedi due relazioni parallele con dueche entrambe erano rimaste incinte. Il suo castello di menzogne e tradimenti, però, è crollato circa un mese fa quando le due ...