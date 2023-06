Lieve calo della disoccupazione in aprile 7 | 8% Aumentano i contratti stabili e l’occupazione femminile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 giugno 2023) Buoni i dati suldell’area euro e dell’ Italia in. Nel nostro paese laè scesa al 7,8%, con un liverispetto a marzo (- 0,1%) e un più robusto – 0,4% nel confronto rispetto all’anno prima. Come scrive l’Istat le persone in cerca di lavoro sono scese sotto quota due milioni (1 milione 986mila), 14mila in meno di marzo e 72mila in meno su2022. Il tasso di occupazione (la quota di popolazione con un lavoro sul totale di quella in età lavorativa) sale al 61% mentre, quello di inattività (che non ha e non cerca un impiego) cala al 33,6% (-0,1 punti sul mese, -0,9 sull’anno).è aumentata soprattutto grazie alle donne. Nel complesso gli occupati sono 48mila in più rispetto a marzo, dato frutto di un incremento di 52mila persone ...