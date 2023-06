“Li ho menati” Choc all’Isola dei Famosi | volati calci e schiaffi E così ha perso il lavoro

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 1 giugno 2023) “Ho menato duene, uomo e donna, sono partiti. Questi mi volevano mettere le mani addosso, hoile mi prendo la responsabilità”: è la confessionedei2023. Eppure, continua nello sfogo la naufraga durante una discussione molto accesa sulla spiaggia “litigare con una mia collega no, non mi è mai successo. Quindi io sono proprio. Oggi sto imparando ad osservare e ho aperto gli occhi. Però non cambio la miana per fare un giochetto che poi mi dura due mesi. Rimando me stessa anche adesso”. Poi, sempre a proposito dell’ultima lite furiosa avuta sull’Isola dei2023 parla di una promessa fatta alle nipoti: “Che avrei seguito la ...