Lewis Capaldi al Forum di Assago Milano | le foto del concerto

(Di giovedì 1 giugno 2023) Unattesissimo e l’unica data italiana per, che il 31 maggio è finalmente approdato aldi). Intanto il nuovo disco dell’artista, Broken By Desire To Be Heavenly Sent, è già l’album che ha venduto di più nella prima settimana in Gran Bretagna del 2023. Da venerdì 19 maggio (data di uscita), il disco ha venduto oltre 76.000 copie in Gran Bretagna (un vero record). Il disco include le tre hit (andate alla n.1 in UK) Pointless, Wish You The Best e Forget Me (Oro in Italia). Il nuovo disco raddoppia sull’onestà, l’emozione e il lavoro vocale, mai così intenso e potente, grazie anche alle collaborazioni con i produttori e hitmaker Max Martin, Malay (Lorde, Frank Ocean) e il fedele collaboratore Phil Plested (James Bay, Bastille). Il nuovo ...

Dopo il rinvio per motivi di salute del concerto dell' 8 marzotorna a Milano per onorare il debito rimasto in sospeso con i fan italiani. In un Forum sold out il giovane cantautore scozzese ha messo in scena un concerto solido, in cui ha mostrato e ...... questa sera, merdoledì 31 maggio, il Forum di Assago a Milano accoglierà il concerto di, permettendo al pubblico di recuperare la data che l'artista si era visto costretto a spostare ...E giunse il giorno in cuidovette regalare un erede al primo album "Divinely uninspired to a hellish extent" con tutte le difficoltà che si porta dietro ogni opera seconda.

Lewis Capaldi in concerto a Milano - Foto 1 di 38 - R 101 R101

Lewis Capaldi conquista (finalmente) il Forum di Assago (Milano) il 31 maggio 2023. Le foto del concerto di Elena Di Vincenzo. Un concerto attesissimo e l’unica data italiana per Lewis Capaldi, che il ...Dopo il rinvio per motivi di salute del concerto dell' 8 marzo Lewis Capaldi torna a Milano per onorare il debito rimasto in sospeso con i fan italiani. In un Forum sold out il giovane cantautore scoz ...