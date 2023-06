(Di giovedì 1 giugno 2023) Occhi puntati sul box Ferrari, venerdì mattina, per scoprire le novità tecniche che verranno portate in. L'attesa è sugliche dovrebbero interessare la sospensione posteriore e le ...

Sono le caratteristiche del circuito a prestarsi comealtro sulla valutazione dei progressi ... Non credo, però, che ci sarà un grande cambiamento" , commenta Charlescon la necessaria ......Incidente 13 - Nov - 23 Carlos Sainz 2 2 Australia 2023 Incidente 02 - Apr - 24 Charles1 1 ...buttato all'interno e non è riuscito a controllare la vettura e non è stato costretto lì da'...In sei GP disputati, la Rossa ha conquistato un solo podio con Charlesa Baku. Il Cavallino è la quarta forza del Mondiale, alle spalle di Red Bull, Aston Martin e Mercedes. Il divario tra la ...

Leclerc, nessun miracolo dagli sviluppi ma Barcellona è la pista ideale Autosprint.it

Le caratteristiche del circuito del GP di Spagna sono quelle ottimali per mettere alla prova il pacchetto di novità che la Ferrari porta sulla SF-23. Leclerc si attende maggior costanza di rendimento ...Pronostici F1 GP Spagna 2023. Nessuna sosta per la Formula 1 che si sposta da Montecarlo al Montmelò con il Gran Premio di Spagna, settimo appuntamento di una stagione che finora ha sempre visto vince ...