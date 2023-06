Lecce salvo | Strefezza cambia look | “Avevo fatto una scommessa Sul futuro…”

Classifica Napoli 87 Lazio 71 Inter 69 Milan 67 Atalanta 61 Roma 60 Juventus 59* Fiorentina, Torino 53 Monza 52 Bologna 51 Udinese 46 Sassuolo 45 Empoli 43 Salernitana 4236 Spezia, Verona 31 ...... Empoli, Hellas Verona, Lazio,, Monza, Napoli e Sampdoria hanno, in violazione della ... a) b) e d) CGS, delibera,quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei ...Squadre in campo tra venerdì 2 e domenica 4 giugno per l'ultimo impegno stagionale,possibile ... IV: SERRA VAR: BANTI AVAR: DIONISI- BOLOGNA h. 21.00 PICCININI CAPALDO - YOSHIKAWA IV: ...

Il Lecce è salvo, il telecronista inglese parla in salentino in diretta. Il video quotidianodipuglia.it

Premio Cesarini 2023 a Lorenzo Colombo del Lecce. Ospiti e programma della prestigiosa iniziativa dedicata al creatore della Zona Cesarini, nato nelle Marche.Una giornata di squalifica per Donati del Monza, Zeegelaar e Bjol dell'Udinese, Thorstvedt del Sassuolo, Dominguez del Bologna, Kim del Napoli e Vilhena della Salernitana ...