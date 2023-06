LEA Campania Ciampi M5S | Il ministero della salute certifica fallimento De Luca

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il Consiglieremembrocommissione sanità insui LEA: “Il governatore continua ad osservare inerte lo sfascionostra sanità” Il consigliere regionale per il Movimento 5 Stelle ininterviene sui LEA (Livelli Essenziali di Assistenza). Lo fa attraverso una nota stampa inviata in redazione. “Prosegue senza sosta ildell’amministrazione De. Ilha reso noto il bilancio del monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza e laè tra le 7 regioni inadempienti sui tre fattori principali: servizi di prevenzione e sanità pubblica, distrettuali e ospedalieri”. Così interviene sul tema ...

... almeno secondo il monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza () attraverso il nuovo ... mentre altre regioni (Provincia Autonoma di Bolzano, Molise,, Sicilia e Sardegna) presentano ...Ottengono un punteggio inferiore, invece, in una macro - area Provincia autonoma di Bolzano (Prevenzione), Molise (Ospedaliera),(Distrettuale) e Sicilia (Prevenzione); in due macro - aree ...Quelle con punteggio inferiore alla soglia di sufficienza (che è pari a 60 in una scala da zero a 100) in almeno un'area sono Molise,e Sicilia, Sardegna e la Provincia Autonoma di Bolzano. ...

Campania, Lea. Ciampi (M5S): "Il ministero della Salute certifica il ... Scisciano Notizie ILMONITO

"L'incontro che si è tenuto oggi presso l'Unione industriali di Napoli tra le segreterie nazionali e territoriali di Fim, Fiom e Uilm e il management della TeaTeck è stato sicuramente positivo, ci è s ...“Prosegue senza sosta il fallimento dell’amministrazione De Luca. Il ministero della Salute ha reso noto il bilancio del monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza e la Campania è tra le 7 regi ...