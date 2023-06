Le patate grigliate | così non le avete mai mangiate Insuperabili!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 1 giugno 2023) Lesono sempre una meraviglia, ma lemai provate? Sono insuperabili, parola di Non Solo Riciclo! Un solo passaggio per la cottura, non dovrete neppure lessarle in precedenza! Come sempre, però, sarà necessario lasciarle decantare in acqua fredda per liberarle dall’amido e renderleperfette sotto i denti. Affettatele sottilmente, saranno croccanti fuori, scioglievoli all’interno, aromatiche e delicate. Si accompagnano perfettamente a qualsiasi secondo, carne o pesce, ma anche ai formaggi fusi o meno, scegliete voi, saranno un vero successo. Siamo pronte a scommettere che i vostri amici, ospiti per una cena di ritrovo, non hanno mai assaporato prima questi tuberi! Cosa aspettate allora a sorprenderli? Curiose? Voi mettetevi al lavoro, noi iniziamo! Le ...