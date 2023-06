Le parole di Mattarella | «Dalla Russia aggressione inaccettabile | assistiamo oggi a tentativi di individuare sentieri verso la pace»

(Di giovedì 1 giugno 2023) L’intervento integrale pronunciato dal Presidente della Repubblica Sergioal concerto in occasione della 77esima Festa della Repubblica: «Il conflitto in Ucraina, le crescenti tensioni cui abbiamo assistito da ultimo nei Balcani impongono un ampliamento del progetto comunitario»

... nel riconoscere e garantire i diritti inviolabili della persona, richiama il dovere di solidarietà politica, economica, sociale", ledel Presidente della Repubblica al concerto per il due ...Sono ledel presidente della Repubblica Sergio, nel suo intervento prima del concerto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, tenuto oggi al Quirinale in occasione della ...Con questi intendimenti auguro a tutti buona Festa della Repubblica Italiana", ledel Presidente della Repubblicaal Concerto per il due giugno. / Quirinale

Le parole di Mattarella: «Dalla Russia aggressione inaccettabile, assistiamo oggi a tentativi di individuare... Corriere della Sera

(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2023 "Assistiamo oggi con attenzione e interesse a tentativi di individuare sentieri di dialogo per giungere alla pace. I principi di solidarietà e di giustizia che de ...AGI/Vista - "Il 2 giugno è Festa degli Italiani, il momento celebrativo della nascita della Repubblica, i cui principi sono custoditi nella Carta costituzionale di cui celebriamo, quest'anno, il 75mo ...