Le capsule moda dedicate al Pride Month 2023

Leggi su iodonna

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il primo giugno non segna solo l’inizio (anticipato) dell’estate, ma anche del. Un mese dedicato alla celebrazione e rivendicazione dei diritti della comunità LGBTQIA+. Oltre che svariate parate in diverse città d’Italia, tra cui Roma il 10 giugno e Milano il 24 giugno, è un periodo in cui chiunque, anche nel proprio piccolo, può fare qualcosa per le persone gay, lesbiche, bisessuali, transgender/transessuali e queer di tutto il mondo. Scendono in campo, come ormai da un paio di anni a questa parte, anche i brand di, con speciali progetti di sensibilizzazione, beneficenza o semplice festeggiamento.: tutte le ...